DNA testiyle gelen 3 milyarlık servet

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te eğitimini sürdürmek amacıyla gittiği ABD'de lokanta satın aldı ve 1978 yılında emlak işine girdi. 1985 yılında İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi. Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Çiftin oğulları Zafer Pırlant 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Chicago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine verdiği bilgiler ışığında babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Jackson kardeşler, İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a 3 yıl önce babalık davası açtı. Dava İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde devam ederken, 69 yaşındaki Kasım Pırlant geçen yıl kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.Pırlant, ABD'de toprağa verildi. Ünlü işadamı Pırlant'ın vefatından 11 yıl önce yazdığı vasiyetnameye SABAH ulaşmıştı. Emlak kralı Pırlant'ın, vasiyetnameye göre Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, banka hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktığı ortaya çıkmıştı. ABD'li kardeşler, Tülay Pırlant'a vasiyetnamenin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Kasım Pırlant'ın ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla, Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerini eski eşi Tülay Pırlant'a devretmesi nedeniyle mirastan mal kaçırma davası olarak da bilinen 'muris muvazaası nedeniyle iptal davası' açıldı.ABD'li kardeşlerin başvurusu sonrası görülen "babalık tayini" davası kapsamında DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda incelendi. DNA testi sonucuna göre Jackson kardeşlerin, yüzde 99.9 Kasım Pırlant'ın çocukları olduğu tespit edildi. İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde görülen babalık davası önceki gün karara bağlandı. Hâkim, 1981 doğumlu Candice Jackson ile 1985 doğumlu Kevin Henry Jackson'ın, babalarının Kasım Pırlant olduğu şeklinde nüfusa kaydedilmesine karar verdi.Jackson kardeşler davayı kazanarak Kasım Pırlant'ın yaklaşık 100 milyon doları bulan mirasına da ortak oldu. Kasım Pırlant'a ait İzmir'deki Ege Park Balçova AVM ile 5 yıldızlı Encore Otel gökdeleni geçtiğimiz aylarda İzmirli iş insanı Mehmet Bektur'a 30 milyon dolara satılmıştı. ABD'li kardeşlerin 30 milyon dolara satılan AVM ile gökdelenin satışının iptali için de yargıya başvuracakları öğrenildi.BABALIK davasını kazanmanın mutluluğunu yaşayan Kevin Jackson, SABAH'a konuştu: "Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz. Pırlant soyismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Babamın efsanesini, hikâyesini sürdürmek istiyorum. Babamın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracağız."