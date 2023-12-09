Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından 'Dünya Gönüllüler Günü' çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'nın ardından sosyal paylaşım sitesi X hesabından açıklama yaptı.
GÖNÜLLÜ İYİLİK NEFERLERİ
Emine Erdoğan, şunları yazdı: Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren Türkiye'nin Gönüllüleri sayesinde gördük ki; insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış. Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz.
Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren #TürkiyeninGönüllüleri sayesinde gördük ki; insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 9, 2023
Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar… pic.twitter.com/0cXrjyZDSj