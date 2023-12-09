Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz

GÖNÜLLÜ İYİLİK NEFERLERİ

Emine Erdoğan, şunları yazdı: Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren Türkiye'nin Gönüllüleri sayesinde gördük ki; insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış. Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz.