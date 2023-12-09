Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz
Giriş Tarihi: 9.12.2023 12:56 Son Güncelleme: 9.12.2023 12:58

Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından 'Dünya Gönüllüler Günü' çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı. Sosyal medya hesabından "srın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren Türkiye’nin Gönüllüleri sayesinde gördük ki; insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış. Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından 'Dünya Gönüllüler Günü' çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'nın ardından sosyal paylaşım sitesi X hesabından açıklama yaptı.

GÖNÜLLÜ İYİLİK NEFERLERİ
Emine Erdoğan, şunları yazdı: Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren Türkiye'nin Gönüllüleri sayesinde gördük ki; insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış. Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz.

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Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz
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