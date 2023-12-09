Erdoğan, Atina dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: Ege’de it dalaşına son verelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan şu mesajları verdi:İki ülke, üçüncü tarafların müdahalesine ihtiyaç duymadan sorunlarını suhuletle çözebilecek birikime, tecrübeye ve iradeye sahip. Dostum Miçotakis'i müteakip konsey toplantısı için Ankara'ya davet ettim. Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Ege Denizi üzerinde Türkiye ve Yunanistan'ın it dalaşları konusunda 'Biz artık bu sayfayı kapatalım, bitirelim bu işi' dedik. Bunları Miçotakis'e de ondan önceki başbakanlara da söyledik. Biz, dost kazanmanın gayretindeyiz.ABD'nin Gazze'deki yaşananlar ile ilgili İsrail lehine tavrının sona ermesi noktasında, yedili grup bir netice alsın. Aldıkları bu neticeyle de İsrail'e barış için baskı yapabilsinler. ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa kendisiyle konuşuruz.Doğu Akdeniz'deki gerginlikler en çok bölgenin önemli ülkeleri olan Türkiye ve Yunanistan'ı olumsuz etkiler. Bölgemizin doğal zenginliklerinin hakça paylaşımı noktasındaki tutumumuz başından beri aynı. Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadığı gibi, haklarımızı da kimseye çiğnetmeme irademiz sağlamdır. Doğu Akdeniz'de kapsayıcı, adil bir paylaşım mümkün.Yunanistan'ın savunma sanayiinde bizim gibi üretimi söz konusu değil. Biz ihtiyacımızı büyük oranda karşılayan üretimi yapar hale geldik. Kendi savunma sanayii harcamalarını üreten ve maliyetleri de çok düşürmüş bir ülke konumundayız. Şimdilik bir F-16 üretmiyoruz ama onların da tamirini ve bakımını yapıyoruz. İHA, SİHA, Akıncı TİHA, Kızılelma, ANKA'lar bulunuyor. Milli muharip uçağımız KAAN ile çok farklı bir adım daha atacağız.Yunanistan'la işbirliğini sadece enerji alanında değil nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin gayretindeyiz. Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkân tanıyabiliriz. Ataşehir'de bir enerji üssü kuralım, dedik. Trakya'da Rusya'dan gelecek doğalgaz ile oradan Balkanlar'a ve Avrupa'ya gaz temininde bir merkez olma kararımız mevcut. Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Putin ile mutabık kaldık.Filistin'in kazanması demek dünya barışının kazanması, insan haklarına bağlılığın yeniden tesisi demektir. Netanyahu giderse orada barış egemen olur. Netanyahu gerçekten bir Gazze katilidir, kasabıdır ne derseniz deyin. Bu sıfatların hepsi ona yakışır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde nasıl Miloseviç yargılandıysa aynı şekilde Gazze Kasabı Netanyahu ve onunla birlikte hareket eden İsrailli ve İsrail dışı bütün siyasetçilerin de yargılanması gerekir.BM Genel Sekreteri Guterres, küresel sistemin alarm düğmesine bastı. İspanya Başbakanı Sanchez de Batı ülkeleri içerisinde en yiğidi çıktı. Sanchez, 'Filistin'in, AB tarafından tanınması için teklifimi yapacağım' diyecek kadar yiğit çıktı, kendisini alkışlıyorum.