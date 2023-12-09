İletişim Başkanı Altun: Yapay zeka dezenformasyona imkan tanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum 2023'te "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar" oturumuna katıldı.

BENZERSİZ FIRSATLAR SUNUYOR

Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen programda konuşan Altun, şunları söyledi: Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler genellikle yanlış bilgilendirmeye açık olan ve sosyal medyanın dahil olduğu çeşitli kaynaklara itimat etmektedir. Finansman sorunları nedeniyle güçlülük yaşayan geleneksel medya kanalları teknolojik teknoloji devleriyle güçlü bir rekabete girmek durumunda kalmaktadır. Biz bu zorlukların sadece kamu yayıncılığını etkilemekle kalmadığını aynı zamanda benzersiz fırsatlar da sunduğunu düşünüyoruz.

AYIRT EDİLMESİ NERDEYSE İMKANSIZ

Medya ve gazetecilikte insan unsurunu zamanla aşındıran yapay zekanın yol açabileceği zorlukları ele almamız ele almamız gereken safhaya halihazırda gelmiş bulunmaktayız. Yapay zeka, şaibeli amaçları olan örgütlü grupların dezenformasyon yoluyla kitleleri manipüle etme girişimlerine imkan tanımaktadır. Yapay zeka sistemleri, belirli mesajları hızla çoğaltarak dezenformasyon sorununu şiddetlendirmektedir. Bu sistemler, saniyeler içerisinde internetten bilgi toplayabilmekte ve insan yapımı içeriklerden ayırt edilmesi nerdeyse imkansızdır.