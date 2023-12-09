İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin, 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde örgütün sözde sınav çalışma evlerinin sorumlusu olduğu, farklı illerdeki üniversitelerden mezun kişiler arasından seçtikleri KPSS adaylarını İstanbul'a getirerek kamuya yerleştirmek üzere söz konusu evlere yerleştirdikleri saptandı. Evlerde kalan kişiler ile deşifre olmamak için için operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurdukları ve bu kişilerin halen aktif kamu personeli oldukları öğrenildi. 3 şüphelinin ise, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyetler gösterdikleri belirlendi.