Haberler Gündem Haberleri Sadece Müslümanlar değil tüm insanlık bombalanıyor
Giriş Tarihi: 9.12.2023

Sadece Müslümanlar değil tüm insanlık bombalanıyor

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Sadece Müslümanlar değil tüm insanlık bombalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından 'Dünya Gönüllüler Günü' kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması Afet ve İnsani Yardım Gönüllüğü" programına katıldı. Emine Erdoğan, şunları söyledi: "İki aydır dünyanın gözü önünde vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze'de sadece Müslümanlara, Filistinlilere değil bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor. İnsanı insan yapan tüm değerler, hepimizin insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor. Bu gözü dönmüş pervasızlığın sebebi insanlığı umutsuzluğa düşürme isteğidir. Çünkü biliyorlar ki, umut ve birbirimize duyduğumuz güven insanlığın cevheridir. Ne zulüm, ne karanlık asla payidar olmayacaktır."
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadece Müslümanlar değil tüm insanlık bombalanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA