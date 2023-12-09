Sadece Müslümanlar değil tüm insanlık bombalanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından 'Dünya Gönüllüler Günü' kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması Afet ve İnsani Yardım Gönüllüğü" programına katıldı. Emine Erdoğan, şunları söyledi: "İki aydır dünyanın gözü önünde vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze'de sadece Müslümanlara, Filistinlilere değil bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor. İnsanı insan yapan tüm değerler, hepimizin insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor. Bu gözü dönmüş pervasızlığın sebebi insanlığı umutsuzluğa düşürme isteğidir. Çünkü biliyorlar ki, umut ve birbirimize duyduğumuz güven insanlığın cevheridir. Ne zulüm, ne karanlık asla payidar olmayacaktır."