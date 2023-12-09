Sayıştay’dan Beşiktaş Belediyesi’ne uyarı: İşgali durdurun

İstanbul'un gözde ilçelerinden Beşiktaş'ta 170 bin metrekarelik alanın siteler tarafından işgal edildiği belirlendi. Sayıştay'ın 2022 Denetim Raporu'na göre Beşiktaş'ta tam 52 eksiklik tespit edildi. Yapılan incelemede Beşiktaş Belediyesi'nin tasarrufunda bulunan ve imar planlarında halkın kullanımında olması gereken yeşil alan, park ya da yol görünen yerlerin konut siteleri tarafından etraflarının çevrilerek site içinde bırakılmak suretiyle işgal edildiği görüldü. Sayıştay tarafından yapılan incelemede, usulsüzlüklerle ilgili şu tespitlere yer verildi: "Beşiktaş Belediyesi sınırlarında bulunan bazı konut siteleri tarafından, idarenin hüküm ve tasarrufu altında olup imar planında yeşil alan, park ve yol olarak kamunun kullanımına ayrılan yerlerde imar mevzuatına aykırı olarak havuz, halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk parkı, otopark, yol, bahçe, sosyal alanlar, müştemilat vb. yapıların yapıldığı; bazı alanlarda da yolların bariyer ve/veya güvenlik kulübesi konularak işgal edilmesi suretiyle halkın erişiminin kısıtlandığı; ayrıca İdare tarafından, söz konusu işgalleri yapan toplam 63 siteden ecrimisil alınarak bu işgalcilerin söz konusu yerlerden çıkarılmadığı, bunun yerine geçmişe dönük olarak tespit edilmiştir." Sayıştay raporunda işgal edilen yerlerin işgalden arındırılması ve tekrar işgale izin verilmemesi, izinsiz yapıların da yıktırılarak kamu kullanımına açılması istendi.