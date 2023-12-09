Türkiye’nin en büyük akademi ödülleri sahiplerini buluyor

İlimYayma Vakfı tarafından 3 kategoride verilen İlim Yayma Ödülleri, 16 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerinin bulacak. İlki 2019 yılında verilen ve iki yılda bir verilen ödüller bu yıl 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle teslim edilecek. Bilimsel çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödüllerde büyük ödül, mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri ödülü, sosyal bilimler ödülü ve özel ödül dallarında olacak.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ödül töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, "3 kategoride ödül veriyoruz. Adaylar seçildikten sonra 4 kategoride değerlendirmeleri oluyor. 3 ödülde de 300'ün üzerinde başvuru değerlendirildi. Sadece Türkiye'de üretilen akademik çalışmalara yönelik." dedi. Ödül töreninin, özendirici bir tarafı olduğuna değinen Erdoğan; "150 cumhuriyet altını ödül veriyoruz. Bunu gören gençler kıymetli bir iş diyerek akademik kariyeri araştırması için teşvik ediyor. Hem ödülün veriliş şekli itibarıyla Türkiye'nin en büyük akademik ödülünü vermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.