Adalet Bakanı Tunç’tan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, her insanın, başta yaşam hakkı olmak üzere bütün temel haklarının kutsal ve dokunulmaz olduğunu vurguladı.

Türkiye'de son 21 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan hak ve özgürlüklerini yüceltmek için sessiz devrim niteliğinde çok sayıda reformu hayata geçirdiklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İNSAN ONURUNA SAYGILI BİR DÜNYA İÇİN İNSAN HAKLARI KORUNMALIDIR"

"Kardeşçe bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek, adil, insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır. Ancak başta Filistin olmak üzere çoğu bölgede insan haklarının ayaklar altına alınması, insanlığın geleceği için endişe vericidir. Acıların ve adaletsizliklerin yaşanmadığı, insan haklarının güvence altına alındığı daha güzel bir dünya temennisiyle."

Bakan Tunç, Türkiye'de son 21 yılda insan hak ve özgürlükleri alanında yapılanların anlatıldığı, Gazze'de çocukların yaşadığı dramın da yer aldığı bir video paylaştı. Başörtüsü, azınlık hakları, nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında yapılan düzenlemeler, işkence, kadına şiddete karşı alınan önlemleri de içeren temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı çalışmaların aktarıldığı videoda, "Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olacak." ifadesine yer verildi.