Ali Yerlikaya, polis adaylarına seslendi: Suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan polis adaylarının 29. dönem mezuniyet törenine katıldı.Yeni mezun polis aileleriyle de yakından ilgilenen Bakan Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, her türlü suç ve suç örgütüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirterek şu mesajları verdi:İnsanımızın can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütüyle mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin üstün gayretiyle hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz.Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlılıktan asla ama asla ayrılmayacaksınız.