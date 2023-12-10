AYM’nin kararındaki zamanlama manidar

Anayasa Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 220/6 maddesinde yer alan 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' düzenlemesinin iptaline karar verilmesine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medyadan tepki gösterdi. Yıldız, kararın tarihine dikkat çekerek "Anayasa Mahkemesi ne yapıyor, ne için yapıyor?" şeklinde tepki gösterdi.4 ay sonra yani yerel seçimlerden hemen sonra yürürlüğe girecek karara yönelik, "Kararın gerekçesinde, 'kuralların kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarını önleyecek şekilde belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı ve kanunilik şartını taşımadığı' belirtildi. Yargı makamlarının da örgüt adına işlenen suç kavramının somut olayın özelliklerine göre farklı yorumladıkları ve belirliliğin yargısal yorumla da sağlanamadığı anlaşılmaktadır' denildi. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren ve on binlerce kararda uygulanan TCK 220/6 maddesinin bu sıralar iptalinin gündeme gelmesi ilginç" dedi.