Bakan Tunç’tan muhalif medyanın algı operasyonlarına sert tepki: Tam bir dezenformasyon

"TAM BİR DEZENFORMASYON"

Bakan Tunç resmi X hesabı üzerinden, gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yürütülen algı operasyonunu "Tam anlamıyla bir dezenformasyon" olarak nitelendiren Bakan Tunç, "Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara'daki aynı konudaki sorusuna "sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız" şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; Bu kez İstanbul'da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox tv muhabirine "şu anda Filistin ile ilgili programdayız" şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır." ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMAYI TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİM"

Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Bakan Tunç şunları kaydetti:

"Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim."