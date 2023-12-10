Bakan Tunç’tan muhalif medyanın algı operasyonlarına sert tepki: Tam bir dezenformasyon

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un İstanbul'da katıldığı Filistin konulu bir programda, Fox muhabirinin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında sorduğu soru üzerinden yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Muhalif meyda üzerinden yürütülen operasyonda, Bakan Tunç'un Fox tv muhabirine "Şu anda Filistin ile ilgili programdayız" şeklindeki cevabı çarpıtılırak yayılmak istendi.
"TAM BİR DEZENFORMASYON"
Bakan Tunç resmi X hesabı üzerinden, gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yürütülen algı operasyonunu "Tam anlamıyla bir dezenformasyon" olarak nitelendiren Bakan Tunç, "Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara'daki aynı konudaki sorusuna "sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız" şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; Bu kez İstanbul'da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox tv muhabirine "şu anda Filistin ile ilgili programdayız" şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır." ifadelerini kullandı.
Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 10, 2023
Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara'daki aynı konudaki sorusuna "sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız" şeklindeki cevabımızı bildikleri halde;
Bu kez İstanbul'da Filistin ile ilgili bir… pic.twitter.com/NQeYv8QMAJ
"SORUŞTURMAYI TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİM"
Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Bakan Tunç şunları kaydetti:
"Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim."
NE OLMUŞTU?
Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.