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Giriş Tarihi: 10.12.2023 08:30

Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde Kahramanlar-33 operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonları kapsamında 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda Anti-Tank, Obüs ve Top Mühimmatı ile Tanksavar silahının ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde Kahramanlar-33 operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-33" operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda ANTİ-TANK, OBÜS ve TOP MÜHİMMATI ile TANKSAVAR SİLAHI ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde Kahramanlar-33 operasyonları
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