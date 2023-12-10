Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde Kahramanlar-33 operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-33" operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda ANTİ-TANK, OBÜS ve TOP MÜHİMMATI ile TANKSAVAR SİLAHI ele geçirildi." ifadelerini kullandı.