Barolar Birliği fena çarpıtmış! O avukat savcıya hakaret üstüne hakaret etmiş

Kahramanmaraş Barosu üyesi Avukat Ayhan Özdemir'in adliye otoparkında daha evvel yaşandığı belirtilen bir olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık günü, ifadeye çağırılıp ifadesinin ayakta alınmaya zorlandığı iddiaları ile ilgili Türkiye Barolar Birliği tarafından ortaya atılan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı anlaşıldı.

AGRESİF TAVIRLAR SERGİLEDİ

Konuyla ilgili Afşin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ayhan Özdemir'in 7 Aralık günü "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından çağrı kaydı ile ifadeye çağrıldığı anlaşıldı. Ayhan Özdemir savcının odasına girdiğinde hakkındaki iddiaların anlatılması üzerine şüphelinin ayakta ifade vermesi sebebiyle agresif tavırlar sergilediği öğrenildi. Bu sebeple şüphelinin dışarı alınmasıyla tavırlarına devam ettiği kaydedildi.

"SEN BENİM İFADEMİ NASIL AYAKTA ALIRSIN"

Avukat Ayhan Özdemir'in ifadesini almak isteyen savcıya yönelik "Dangalaklar, sen benim nasıl ifademi ayakta alırsın lan", "Dışarıya gel seninle dışarıda hesaplaşacağız, bekliyorum, erkeksen gel", "o eşşek oğlu eşşek dışarıda görüşeceğiz" şeklindeki sözleri sarf ettiği iddia edildi. Avukatın, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve Görevini yaptırmamak için Direnme" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Ayhan Özdemir'in sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 8 Aralık tarihinde "Görevini yaptırmamak için Direnme" suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Şüphelinin daha önce FETÖ'ye üyelik suçundan Ağustos 2016 tutuklandığı, Mart 2017 yılında tahliye olduğu belirtildi. Ayhan Özdemir'in dosyanın Yargıtay'da bulunduğu tespit edildi.

ELBİSTAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Avukat Ayhan Özdemir'in tutuklanması sebebiyle yargı görevinin kötüye kullanıldığına yönelik yapılan bazı açıklama ve paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

22.12.2022 günü Afşin Adalet Sarayı otoparkının giriş kısmına diğer araçların girişini engelleyecek şekilde aracını park etmesi sonucu adli işlemler için giriş yapmak isteyen kolluk kuvvetlerinin adliyeye giremediği, Adalet Sarayı girişindeki yoğunluk nedeniyle yolda uzun kuyrukların oluştuğu olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin Avukat Ayhan Özdemir'den şikayetçi olmaları üzerine adı geçen avukat hakkında mülhakat Afşin Cumhuriyet Başsavcılığınca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kişiyi bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında ifadesinin alınabilmesi için 30.05.2023 ve 17.11.2023 tarihlerinde çıkarılan çağrı kağıtları üzerine ancak 07.12.2023 tarihinde ifadesi alınmak üzere adliyeye gelen Avukat Ayhan Özdemir, Cumhuriyet Savcısının ifade almak istediği sırada Cumhuriyet Savcısına hakaret ve tehditlerde bulunarak Cumhuriyet Savcısının üzerine saldırmış, kolluk kuvvetleri ve adliye personelinin olaya müdahalesi ile şüpheli güçlükle odadan çıkarılmıştır.

Şüphelinin ifadesinin alınması sırasındaki eylemleri sebebiyle hakkında mülhakat Afşin Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçlarından" başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 08.12.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Yargı görevinin ifası sırasında görevin yapılmasını engelleyecek şekildeki eylemlerin, herhangi bir vatandaş ya da hukuk mesleğini icra eden kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olmasının suçun oluşumuna ve uygulamaya bir etkisi bulunmamakta olup açıklamamız dışındaki yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.