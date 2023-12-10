Ceza Hukukçusu Özgenç, SABAH muhabirini hedef gösterdi

Türk Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararı sonrası yargı kararını etkilemek ve değiştirmek için birçok isimle görüştüğünü itiraf etmişti. Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyeleri, Özgenç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Özgenç, daha sonra Türkiye'nin özellikle FETÖ terör örgütü ile mücadelesini küçümseyerek, mücadelede izlenen yöntemlerin yanlış olmasına rağmen ilgili kamu görevlilerinin bunlara direnme cesareti göstermediğini belirtmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Özgenç, Sabah Gazetesi Yüksek Yargı Muhabiri İlker Turak'ı hedef gösterdi. Sosyal medya hesabından Muhabir İlker Turak'ın Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile olan bir fotoğrafını paylaşan Özgenç, Yargıtay Başkanı Akarca'nın Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve Üyelerini şahsına karşı tetikçi olarak kullandığını söyledi. Türk Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay kararı sonrası, birçok isimle görüşerek yargıyı etkilemeye çalıştığını itiraf eden bir yazı kaleme almıştı. Özgenç'in kendi internet sitesinde yayımladığı itiraf sonrası, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Özgenç hakkında "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme, iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI İLE YARGI MENSUPLARINI HEDEFE KOYDU

Bu gelişmelerin ardından Özgenç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargı kararlarının ilgili kurullarda usulüne göre tartışılmadan önce mesai saatleri dışında Ankara'nın dehlizlerinde, yetkili yetkisiz kişilerin katılımıyla yapılan yemekli toplantılarda müzakere edilip karara bağlandığını belirterek bağımsız ve tarafsız yargıyı hedef alan, yargı mensuplarını töhmet altında bırakan bir açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ KÜÇÜMSEDİ

Açıklamasında, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini de eleştiren Özgenç, terörle mücadelede izlenen yöntemlerin yanlış olduğunu, bunların bilinmesine rağmen ilgili kamu görevlilerinin direnme cesareti göstermediğini bildirdi. Özgenç, "Örneğin malum 'FETÖ' ile mücadele sürecinde, işlediği somut bir suç olmadığı halde, pek çok kamu görevlisi terör örgütüyle ilişkilendirilerek soruşturmalara maruz bırakılmışlardır. Diyanet İşleri Başkanı olarak, Müsteşar olarak, Vali olarak, yüksek mahkeme üyesi olarak görev yapan kişinin terörle ne ilgisi olabilir? Elbette ki bu kişiler görevleriyle bağlantılı suçlar işleyebilirler ve bu nedenle soruşturmaya tabi tutulabilirler. Ancak Devlette kamu görevi bilinç ve sorumluluğuyla görev yapan ve herhangi somut bir suça bulaşmamış olan kişileri terörle itham etmek, bir akıl tutulmasının tezahürüdür. Sayın Akarca, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak gerek Yargıtay Başkanı olarak, bu hukuksuzlara icazet vermiş bir kişidir" diyerek tarafsız ve bağımsız yargıyı, başta Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca olmak üzere yüksek yargı mensuplarını hedef gösterdi.

MUHABİRİMİZİ HEDEF GÖSTERDİ

Bununla da kalmayan Özgenç son olarak, sosyal medya hesabından Sabah Gazetesi Yüksek Yargı Muhabiri İlker Turak'ı hedef gösterdi. Özgenç, sosyal medya hesabından Turak'ın Yargıtay Başkanı Akarca ile bir fotoğrafını "Sayın Akarca'nın TETİKÇİ kullanma mahareti üzerine" başlığıyla paylaşımda bulundu.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ ÜYELERİNE "TETİKÇİ" DEDİ

Özgenç, yazı içeriğinde ise, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin hakkında, "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme, iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından suç duyurusunda bulunduğunu anımsatarak, Yargıtay Başkanı Akarca'nın Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve Üyelerini şahsına karşı tetikçi olarak kullandığını belirtti.