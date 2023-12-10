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Giriş Tarihi: 10.12.2023

KADEM üyelerini kabul etti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
KADEM üyelerini kabul etti
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) üyelerini kabul etti. Kadem X sosyal medya hesabında ziyaretin fotoğraflarını "Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek kadın hakları alanında 10 yıldır devam eden çalışmalarımızı anlattık. Kadınların hukuki kazanımlarının ve yasal düzenlemelerin önemine değindiğimiz ziyarette, Sn. Cumhurbaşkanımız destekleriyle motivasyonumuzu artırdı. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ederiz" mesajıyla paylaştı.
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KADEM üyelerini kabul etti
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