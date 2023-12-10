Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) üyelerini kabul etti. Kadem X sosyal medya hesabında ziyaretin fotoğraflarını "Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek kadın hakları alanında 10 yıldır devam eden çalışmalarımızı anlattık. Kadınların hukuki kazanımlarının ve yasal düzenlemelerin önemine değindiğimiz ziyarette, Sn. Cumhurbaşkanımız destekleriyle motivasyonumuzu artırdı. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ederiz" mesajıyla paylaştı.