Adalet Bakanı Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Seıkh Mohamud'un yakalanmasına ilişkin uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakan Tunç, İstanbul'da ölümlü trafik kazasına karışan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Seıkh Mohamud'un yakalanmasına ilişkin uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.

"HERKES KANUN KARŞISINDA EŞİT"

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir.

Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."