PKK’nın alçak saldırısında şehit olmuşlardı! Beşiktaş şehitleri anıldı

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Stadı çevresinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen çifte saldırıda şehit olan 47 kişi, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde ve saldırının gerçekleştiği noktada anıldı. PKK terör örgütü, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş –Bursaspor maçı sonrasında Beşiktaş Stadı'nın hem Maçka Parkı hem de trafik ışıklarında aynı dakikalarda iki bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Hem canlı bomba hem de bombalı araçla gerçekleştirilen hain saldırıda 40'ı maç için önlem alan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri ile 7'si sivil olmak üzere 47 kişi şehit oldu. Saldırının 7'nci yıl dönümünde Beşiktaş şehitleri unutulmadı.

MEZARLARI BAŞINDA DUA ETTİLER

Beşiktaş şehitleri için ilk program Edirnekapı Polis Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Buradaki programa Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım ile babası Mustafa Yıldırım başta olmak üzere şehit polislerin yakınları, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet müdürleri ve polisler katıldı. Yapılan duaların ardından programa katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

ŞEHİT BABASININ ELİNİ BIRAKMADI

Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki programın ardından Beşiktaş saldırısının yaşandığı noktada tören gerçekleştirildi. Buradaki törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ile polisler, askerler ve şehit yakınları katıldı. Beyoğlu Müftüsünün yaptırdığı dua sonrasında törene katılanlar, şehitler anıtına karanfil bıraktı.

Davut Gül ile Zafer Aktaş tören boyunca şehit emniyet amiri Kadir Yıldırım'ın babası Mustafa Yıldırım'ın elini bırakmadı. Kadın polisler de annesi Müjgan Yıldırım ile yakından ilgilendi. Tören sonrasında şehitler için Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Cami'nde mevlid-i şerif okutuldu.