Yaralanan 2 Kızılay personeli Türkiye’ye getirilecek

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a konuştu: Gazze'de görev yapan 2 Türk Kızılay yerel çalışanı yaralandı. İsrail'in bombalı saldırısı nedeniyle kolundan ve bacağından şarapnel parçası ile yaralanan Türk Kızılay personeli Muhammed Askeri, Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde ameliyat oldu, şu an sağlık durumu iyi. Türk vatandaşlığı bulunan 2 pesonelimizi en yakın sürede oradan tahliye ederek Türkiye'ye getireceğiz.3 bin 800 ton yardım malzemesinin yükleneceği 2'nci geminin Mısır'a sevki için çalışmaları hızlandırdık. Kışlık kıyafet ihtiyacını da bu gemiyle karşılayacağız.AFAD'la beraber Mısır tarafına oradan ikmal yapılabilecek şekilde su kuyusu açabileceğimize dair teklifte bulunduk, haber bekliyoruz.Bölgedeki en büyük problem salgın hastalık. Bombalardan zarar görmeyen insanları salgın hastalıktan kaybedeceğiz.Türk Kızılay, 7 Ekim'den bu yana toplamda 75 milyon 857 bin lira tutarında yardım gerçekleştirerek 598 bin 570 kişiye ulaştı. 21 Ekim-5 Aralık arasında Gazze'ye 3 bini aşkın yardım TIR'ı ulaştırıldı.