Bakan Güler'den Eurofighter açıklaması! "Türkiye için en iyi alternatif..."

Suriye'de son durum nedir?

Suriye'de de çok şehit verdik ama bunun bir karşılığı oldu. Bugün sınır bölgesindeki vatandaşlarımız huzur içinde yaşıyor. Bizim Suriye'nin de başka bir ülkenin de toprağında gözümüz yok. Rejimin yeni anayasayı kabul etmesi, seçimleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunların ardından biz de kendi ülkemize döneceğiz.

Sınır güvenliği ne durumda? Zaman zaman sınır güvenliğine dönük eleştiriler yapılıyor.

Sınır güvenlik tedbirlerimiz cumhuriyet tarihinin en ileri seviyesinde. Sınır güvenlik önlemlerine inanmayanları sınıra davet ediyoruz. Önemli bir şahsiyeti aradım. İstediğiniz karakolda kalın dedim. Ankara'da İstanbul'da oturup sınırlarla ilgili ahkam kesemezsiniz.