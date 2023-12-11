Başkan Erdoğan DSİ Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DSİ toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün geleneksel hale getiridğimiz DSİ tarafından gerçekeleştirilen yatırımların toplu açılış töreni için bir aradayız. Aralarında baraj, içme suyu, sulama tesislerinin yer aldığı 369 farklı tesisin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin içerisinde 3 tanesi ön plana çıkıyor. Mersin Pamukluk Barajı ile 280 milyon metreküp su toplanacak. Toplam 1.1 milyar metreküp su toplanacak. İnsanımıza 66 milyon metreküp içme suyu temin edecek. Türkiye'nin 66 ilindeki 113 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacak. Türkiye ekonomisine 5 milyar TL katkı yapacak.

Biz meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz eserleriyle, yatırımlarıyla konuşan bir hükümetiz. Türkiye'nin 81 ilinde ayak izi olan bir iktidarız. Ülkemizin neresine giderseniz gidin, hükümetimizin bir mührünü mutlaka görürsünüz. Mevcutla hiçbir zaman yetinmiyor, hizmet alanımızı büyütüyoruz.

Bu eserlerde emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Üzerinde yaşadığımız yer kürenin 3'te ikisi sularla kaplıdır. Su sınırsız bir kaynak olarak görünüyor. Ancak bunun yanlış bir tutum olduğunu buradan duyuruyorum. Su giderek azalan bir kaynaktır. Temiz su kaynakları hızla azalıyor. İklim değişikliği, kuraklık nedeniyle su üzerindeki baskılar giderek artıyor. Buna her yıl artan nüfusu da eklemek lazım. Türkiye ile birlikte tüm dünyada nüfus artarken, yer yüzüne düşen yağış miktarında değişiklik olmuyor. İklim değişikliğine bağlı olarak, afetlerin sıklığı ve şiddeti de artmaktadır. Son dönemlerde, su baskınları ile, orman yangıları ile daha sık karşılaşmaya başladık. 2 sene önce Marmaris'te ciğerlerimizi yakan orman yangınında 9 bin dekar alan zarar gördü. İçimizi acıtan bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Tabiattaki düzen her geçen gün bozulmaktadır. Daha fazla konfor arayışı, daha çok tüketim hırsı çevremizde onulmaz yaralar açmıştır.