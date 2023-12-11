İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!

Seçimlerin ardından İYİ Parti skandallar ve istifaların önünü alamıyor. İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden milletvekillerinden biri olan Adnan Beker, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beker, taciz ve para skandallarıyla anılan partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır'a iftira atıldığını savundu.
Beker, Genel Merkez talebiyle kendilerinden para istendiğini ve kendisinin bu parayı vermediğini de söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini belirten Beker, HDP ve PKK'nın olduğu ittifakın Türkiye'de seçim kazanamayacağını ifade etti.
"İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini" belirten Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HDP'NİN PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ İTTİFAK KAZANAMAZ"
HDP'nin PKK'nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim. Ben bunu 16 Mayıs'ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Bunu sahada gördüğümü söyledim. Bunu düzeltemem dedim. Genel başkanın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP'nin bu masanın ortasında olduğunu gördü.
"BEN BUNUNLA GURUR DUYARIM SİZ DUYMADINIZ MI?"
Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?
"BENDEN DE PARA İSTENDİ, VERMEDİM"
Partimizde şöyle konular oldu. Milletvekilleri pazarlandı, milletvekilleri para verdi. Bu bizim partimizin her toplantısında konuşulmaya başlandı. Fakat bunu konuşan da Meral Akşener'e kim ne götürüp yalan konuşuyorsa o da kendini savunma durumuna geçti. Ben kendisine gitti 'Bu konulara girme, kimsenin bir şey dediği yok millet bu konulardan rahatsız oluyor' dedim. Bu sefer banka hesapları çıktı. Biz TBMM'de otururken Musavvat Bey geldi, Genel Merkez'in bir ihtiyacı varmış milletvekillerinden talebi oldu. 'Sen şu kadar ver sen şu kadar ver' dediler. Benden de istendi, ben vermedim.
"DİKBAYIR MESAJ ATMAMIŞ"
Bu banka konusu büyümeye başladı. Bir arkadaşımız ismini vermeyeyim, bana Ümit Dikbayır'la ilgili 'Destek verme' dedi. Ben de 'adam haklı banka hesabına neden baksın' dedim. Bu banka konusu konuşurken, Sedat Aksakallı benim arkadaşımdır, bana dedi ki 'Abi sen Ümit'i çok savunuyorsun, senin bilgi eksikliğin var ben bunu ispat edeceğim' dedi. Dedim ki ispat edeceksen ben bir şey demem. Sözde Ümit Dikbayır bir arkadaşımıza mesaj atmış, demiş ki 'Şu TC'lerin banka hesabına bir baktır' ben bunu duyunca dedim ki terbiyesizlik yapmış eğer böyle yaptıysa ben Ümit'le görüşmem dedim. Biz bu Ümit Dikbayır'ın mesaj attığı arkadaşımızı evimize çağırdık dedim ki 'Mesaj atmışsın' o da 'Abi telefonum burada istediğiniz yere baktırın böyle bir şey yok' dedi.
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"ÜMİT DİKBAYIR'A YAPILAN İFTİRADIR"
Ümit Dikbayır ile ilgili taciz konusu çıktı. 4 sene önce güya birini taciz etmiş. Ortada taciz yok, banka hesapları yok. Dikbayır'ın ailesiyle ailecek görüşürüz. Ben hanımının ağladığını gördüm. Sen bunu dediğin gün benim olayım partide bitti. Duydum bunu, gece sabaha kadar uyumadım, sabah namazımı kıldım. 3 saat uyuyup kalkıp oğlumu çağırdım tweet attırıp istifa ettim. Ümit Dikbayır'a yapılan iftiradır. Ben perşembe günü istifa ettim, pazartesi günü Dikbayır'ı disipline verdiler. Dikbayır niye ihraç oldu, konuşmalarından dolayı.
"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BİR KADIN, BUNA İZİN VERMEYECEKTİ"
Mızrak çuvala sığmaz, herkes ettiğini bulur. O kız durup dururken 4 sene sonra taciz şikayetiyle çıkmadı. Ümit Dikbayır aslan gibi gitti savcılığa verdi. Yarın savcı bunları çağıracak. Bunun arkasında kim var kim yok çıkacak. Bizim Genel Başkanımız bir kadın, Ümit Dikbayır'ın ailesini tanıyor. Buna müsaade etmeyecekti, izin vermeyecekti.