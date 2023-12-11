İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!





"BEN BUNUNLA GURUR DUYARIM SİZ DUYMADINIZ MI?"

Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?



"BENDEN DE PARA İSTENDİ, VERMEDİM"

Partimizde şöyle konular oldu. Milletvekilleri pazarlandı, milletvekilleri para verdi. Bu bizim partimizin her toplantısında konuşulmaya başlandı. Fakat bunu konuşan da Meral Akşener'e kim ne götürüp yalan konuşuyorsa o da kendini savunma durumuna geçti. Ben kendisine gitti 'Bu konulara girme, kimsenin bir şey dediği yok millet bu konulardan rahatsız oluyor' dedim. Bu sefer banka hesapları çıktı. Biz TBMM'de otururken Musavvat Bey geldi, Genel Merkez'in bir ihtiyacı varmış milletvekillerinden talebi oldu. 'Sen şu kadar ver sen şu kadar ver' dediler. Benden de istendi, ben vermedim.