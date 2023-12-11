KADEM’den İsrail’e suç duyurusu

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamına devam eden İsrail hakkında yapılan suç duyurularına bir yenisi eklendi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. KADEM, dilekçelerinde İsrail yetkililerin "Soykırım suçu", "Savaş suçu" ve "İnsanlığa Karşı Suçlar" suçlarından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları istendi.





"İNSANLARIN KAÇIŞ GÜZERGÂHLARI BOMBALANIYOR"



Basın açıklaması yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan hakları günü olduğunu ancak dünyanın akıl almaz bir insan hakkı gasbına sahne olduğuna değindi. Saldırılar sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 50 bin kişi yaralandığı belirten Gümrükçüoğlu, "Savaşta kullanılması yasak olan fosfor bombaları masum siviller üzerinde kullanılıyor. Halen hastaneler başta olmak üzere yerleşim yerleri bombalanıyor. Bir milyondan fazla Gazzeli, yaşadığı yeri terk etmeye zorlanıyor. İsrail tarafından insanların kaçış güzergâhları bombalanıyor" dedi.



"HUKUKSUZ SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALIDIR"



Gümrükçüoğlu, "KADEM olarak 7 Ekim'den bu yana insanlığa karşı savaş suçu işleyen İsrail'e karşı, her platformda sesimizi yükselttik, tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyduk Suç duyurusu dilekçemizi, Adalet Bakanlığı marifetiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine iletilmek üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdik. Ateşkes ve kalıcı barış tesis edilmeli ve hukuksuz saldırılar derhal durdurulmalıdır" diyerek basın açıklamalarını sonlandırdı.