Kayseri komando 7 yıl sonra yuvasına döndü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2016 yılından itibaren Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtlarına katılan ve 7 yıl sonra ilk defa Kayseri'deki kışlasına dönen 1'inci Komando Tugayını ziyaret etti.

Bayraktaroğlu, 1'inci Komando Tugayının kahraman Mehmetçiklerine "Yuvanıza hoş geldiniz" dedi. Kayseri 1. Komando Tugayı'nın önemli görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "1'inci Komando Tugayı, 2016 yılından buyana sınır ötesinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekât bölgelerinde büyük başarılar elde etmiştir.

Bu nedenle sizlerin başarısını kutluyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.