Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 11.12.2023 23:04 Son Güncelleme: 11.12.2023 23:07

SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruştma başlatıldığını bildirdi.

SON DAKİKA | Halil Umut Meler’e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

TEKME VE YUMRUKLU SALDIRI

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
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