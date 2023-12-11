SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı gerçekleştirildi. 13 hedef imha edildi. İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

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