Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:52Son Güncelleme: 11.12.2023 19:00
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan hedeflere hava harekatı icra edildiğini duyurdu. MSB, 13 hedefin imha edildiğini kaydetti.
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Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı gerçekleştirildi. 13 hedef imha edildi. İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
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SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi