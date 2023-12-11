10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle Türkiye genelinde Gazze için yürüyüşler düzenlendi. İstanbul'da İHH başta olmak üzere 10 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde binlerce kişi soykırımı protesto etmek için Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camisi'ne kadar yürüdü. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Mısır'a seslenerek 'Günde 700 TIR Gazze'ye girmeden Refah kapısını açılmış kabul etmiyoruz' dedi.İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Konak Meydanı'na kadar yürüdü. Muş, Aydın, Artvin,Erzurum,Giresun, Bingöl, Bayburt, Erzincan, Konya,Tekirdağ,Kütahya,Çanakkale,Ankara, Trabzon,Yalova ve Tekirdağ'da da Memur-Sen ve İHH ve TÜGVA'nın öncülüğünde STK'lar Gazze için vicdan yürüyüşü yaptı.SABAH