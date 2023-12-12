Bayraktar TB2’den 750 bin saatlik uçuş

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Avrupa'dan Afrika'ya kadar birçok farklı bölgede çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran SİHA, 750 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti.