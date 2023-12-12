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Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:32

FETÖ hükümlüleri saklandıkları evlerde yakalandı

Konya’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü, polislerin başarılı operasyonları sonucu saklandıkları adreslerde yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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FETÖ hükümlüleri saklandıkları evlerde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Balıkesir ilamat ve infaz masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. ile Konya Ağır Ceza ilamat masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adnan A'yı kente merkezi ve Karapınar ilçesinde saklandıkları adreslerde yakaladı. Her iki hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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FETÖ hükümlüleri saklandıkları evlerde yakalandı
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