Gazzeli küçük Muhammed için Türkiye harekete geçti

Annesini, babasını ve kardeşini işgalci İsrail'in bombardımanında kaybeden Yusuf Muhammed Muin Ayyaş ismindeki çocuk da bombardımanda yaralandı. Gazze Şeridi'nin ortasındaki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan küçük Muhammed, hastanedeki yetersiz tıbbı malzeme sonucu doğru düzgün tedavi edilemedi. Durumu kritikleşen çocuğun hastanedeki görüntülerini paylaşan Gazzeliler, yardım çağrılarında bulundu.

TEDAVİ İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Acil tedavi edilmesi gerektiği yönünde çağrıları sosyal medyadan paylaşan Gazzeliler, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Muhammed'in tedavi için nakledilmesi gerektiğini ve yurt dışında tedavisi edilebilmesi için ülkelerin harekete geçmesi gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı. Gazzeliler yardım çağrılarını da sürdürdü. Televizyoncu Osama El Shafiey ise sosyal medya hesabından "Acil ve derhal müdahaleye ihtiyacı var" diyerek çocuğun hastanedeki görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ, BUGÜN TEDAVİ İÇİN GETİRİLİYOR

Ailesinden hayatta kalan tek kişi olan küçük Muhammed'in tedavisi için ise Türkiye harekete geçti. Osama El Shafiey yaptığı açıklamada, şehit olan fotomuhabiri Muhammed Muin Ayyaş'ın (29) oğlu Muhammed'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Mısır'daki Şeyh Zuwayed Hastanesi'ne nakledildiğini ve bugün tedavi için Türkiye'ye getirileceğini ifade etti.

El Shafiey şunları söyledi: "Hepinize teşekkür ederim, Türkiye'ye teşekkür ederim ve Mısır'a teşekkür ederim, yardım sağlayan herkese ve her tarafa teşekkür ederim. Şimdi ailesinden hayatta kalan tek kişi, şehidin oğlu Muhammed Youssef Ayyash. Gazze'den Mısır'daki Şeyh Zuwayed Hastanesi'nde getirildi ve yarın Allah'ın izniyle tedavi görmek üzere Türkiye'ye gidiyor."