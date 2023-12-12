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Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:12 Son Güncelleme: 12.12.2023 10:13

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA
İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 17 şüphelinin terör örgütü DHKP/C ile bağlantısı bulunduğunu tespit etti.

Zanlıların adres ve kimlik bilgilerini belirleyen polis, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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