Mevlana dostları Konya’da buluştu

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri 'Vuslat Vakti Yürüyüşü' ile Konya'da başladı. 7-17 Aralık boyunca Sema Ayin-i Şerifi dışında çeşitli paneller, konferanslar, sergiler, konserler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve daha birçok etkinlik düzenleniyor. 2016 yılından itibaren Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa, İhsan, İrfan ve Dostluk temalarıyla gerçekleştirilen törenlerin bu yılki teması 'Vuslat Vakti' olarak belirlendi.Konya, törenler boyunca hem yurtiçinden hem de pek çok Avrupa ülkesi ile başta İran başta olmak üzere Pakistan, Hindistan, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen misafirleri ağırlıyor. Mevlana'nın 'Gel gel ne olursan ol yine gel' sözlerine kulak verip Konya'ya gelen misafirler birçok etkinliği takip ediyor. Törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi'nde hem öğleden sonra hem akşam gerçekleştirilen Sema Ayin-i Şerifleri yaklaşık 40 bin kişinin takip edeceği belirtildi. Programlarda devlet sanatçısı Ahmet Özhan tarafından Türk tasavvuf musikisinden önemli eserler seslendiriliyor.Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında irfani müziğin dünyaca ünlü sanatçısı Alireza Ghorbani bu akşam ve 15 Aralık'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde konser verecek.HazretiMevlana'nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı Esin Çelebi Bayru, Mevlana'yı tüm dünyaya anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Gittikleri ülkelerde yoğun ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Bayru, "Hollanda, ABD ve Avustralya'ya giderek Mevlana öğretilerini anlattık. Avustralya'da 3 şehirde sema ayini düzenledik. Oralarda Hazreti Mevlana'yı, Mevlevilik'i ve semayı anlattım. Hollanda'da Yunus Emre Enstitüsü'nde de bir program yaptık. Amerika'da bir atölye programında 2 haftadan fazla bir süre her akşam Hazreti Mevlana'dan bir konuyu anlattım. Temmuzda ayında da 3 hafta Avustralya'daydık. Avustralya'da Sidney, Melbourne ve Brisbane'da yoğun ilgi gördük" dedi.