Özgür Özel’den yeni hamle: PKK destekçisi DEM Partisi’ni ziyaret edecek!

DEM DE KAPILARI KAPATTI!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 4 Aralık'ta MYK'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM'ye sunulacağını söylemişti.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Aralık'ta yaptıkları açıklamada "Bizim öncelikli amacımız muhatap belirleyip çözüm konuşmak değil. Muhatabı Türkiye kamuoyu belirliyor. İnsanlar oy veriyor. Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz. Ama biz sorunlar çözülecekse, Türkiye'nin temel meseleleri konuşulacaksa oturur konuşuruz. Biz hükümete kapalı, diğer siyasi partilere kapalı, sadece CHP'ye açık bir parti değiliz. Seçimlerden bağımsız, her konuda her meselede kendi düşüncelerimizi oraya sunmaya varız. Bu uzlaşacağımız ve işbirliği yapacağımız anlamına gelmiyor" demişti.