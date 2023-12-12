Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:36 Son Güncelleme: 12.12.2023 10:58

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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