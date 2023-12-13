AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik, yaptığı açıklamada, ABD'nin ateşkes kararını veto etmesini eleştirerek şunları kaydetti:BM şartı uyarıca Guterres kalıcı ateşkesin sağlanması için mektup yolladı. Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' derken bunu kastediyordu. Bu resim, İsrail'in masum sivilleri ve çocukları öldürmesine izin veriyor. ABD'de bir karar tasarısı kabul edildi. Siz siyonizme karşıtlık gösterirseniz Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Pek çok Yahudi dünyada İsrail'in eylemlerine karşı çıkıyor.Antisiyonizm eşittir anisemitizm diyen bir zihniyet. Bunun kadar akıldan yoksun karar olamaz.Yunanistan ile komşuyuz, sorunları çözebiliriz. Aramızdaki sorunları çözecek kapasitedeyiz.AB'ye üyelik sürecinde "hiç fasıl açmama" gibi perspektif, "hiç konuşmayalım" demek. Doğrusu fasılların açılması. Diğer taraftan 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 10 Aralık 1948'de kabul edilişinin 75. yıldönümünü nedeniyle açıklama yapan Çelik, İsrail katliamı üzerinden Batı'nın tutumunu eleştirdi. Çelik, mesajında Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramının yaşandığına işaret ederek, "Bugünün, sadece İnsan Hakları Günü değil, insan hakları adına konuşanların ikiyüzlülük ve çifte standartlarıyla maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçti" ifadelerine yer verdi.