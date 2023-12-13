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Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:54

AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın, hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruyu birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurul’a sevk edilmesine karar verdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurula sevk etti.

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı daireye göndermişti. Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti.

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AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti
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