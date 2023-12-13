Aytmatov 95. doğum yıldönümünde anıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov, doğumunun 95. yılı nedeniyle dün ülkesi ile Türkiye'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Kırgız edebiyatının yanı sıra Rus ve Türk edebiyatında da önde gelen isimlerden olan Aytmatov, "Beyaz Gemi", "Cemile", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Gün Olur Asra Bedel", "Cengiz Han'a Küsen Bulut", "Elveda Gülsarı", "Dişi Kurdun Rüyaları" ve "Toprak Ana" adlı çalışmalara imza attı. 176 dile çevrilen eserleri, 128 ülkede yayımlandı."Selvi Boylum Al Yazmalım"dan uyarlanan ve başrollerinde Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı aynı adlı film (1977), Türk sinemasının klasikleri arasında yer aldı. Tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de, 79 yaşındayken vefat etti. Cenazesi, Tanrı Dağı eteklerindeki Ata- Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde defnedildi. Dün yoğun kar yağışına rağmen bilim insanları, meslektaşları, ailesi ve sevenleri tarafından kabri başında anma töreni düzenledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Aytmatov'un kabrinde dua etti, çiçek bıraktı.