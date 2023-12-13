Bakan Koca, Saadet Partisi Milletvekili Bitmez’in sağlık durumunu açıkladı

"DURUMU DÜNE GÖRE DAHA CİDDİ"

Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.