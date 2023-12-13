Bakan Koca, Saadet Partisi Milletvekili Bitmez’in sağlık durumunu açıkladı

Son dakika haberi... Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.
Dün Meclis'te rahatsızlanan Saadet Partisi milletvekili Sn. Hasan Bitmez'i tedavi altında olduğu Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tekrar ziyaret ettim. Kendisi yoğun bakımda takip ediliyor, durumu düne göre daha ciddi seyrediyor. Sağlığına kavuşması için elimizden geleni… pic.twitter.com/QPGFhSKAD6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 13, 2023
BAKAN KOCA BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.