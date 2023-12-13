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Giriş Tarihi: 13.12.2023 20:04 Son Güncelleme: 13.12.2023 20:28

Bakan Koca, Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumunu açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün TBMM Genel Kurulunda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca, Saadet Partisi Milletvekili Bitmez’in sağlık durumunu açıkladı

Son dakika haberi... Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

BAKAN KOCA BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

"DURUMU DÜNE GÖRE DAHA CİDDİ"

Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında fenalaşarak yere yığılmıştı.

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Bakan Koca, Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumunu açıkladı
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