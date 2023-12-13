Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek
Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:46 Son Güncelleme: 13.12.2023 13:01

Başkan Erdoğan HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek...

Başkan Erdoğan HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

DÜN DE FATİH ERBAKAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün de AK Parti Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan'ı kabul etmişti. Basına kapalı gerçekleşen ve bir saat süren görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye gündemiyle ilgili konular değerlendirilmişti. Fatih Erbakan, yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini dile getirmişti.

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Başkan Erdoğan HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek
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