Başkan Erdoğan HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor...

DÜN DE FATİH ERBAKAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün de AK Parti Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan'ı kabul etmişti. Basına kapalı gerçekleşen ve bir saat süren görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye gündemiyle ilgili konular değerlendirilmişti. Fatih Erbakan, yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini dile getirmişti.

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