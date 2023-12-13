CHP’deki ön seçim kararı tabanı karıştırdı: "Memur mu atıyorsunuz!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmeden önce 'ön seçimin teminatı olacağı' sözünü vermişti. Ancak İYİ Parti'nin yerel seçimler öncesi ittifak kapısını kapatmasının ardından CHP Genel Başkanı Özel, özellikle partinin oyunun yüksek olduğu illerde ön seçim yapmama kararı aldı.
CHP'DEKİ ÖN SEÇİM KARARI TABANI KARIŞTIRDI
CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından, aday adayı listesinin açıklanmasının ardından çoklu aday adayı olan bazı ilçelerde, Parti Meclisi'ne sunulmak üzere adaylık teke düşürüldü. Yerel seçimler heyecanı sürerken 5 Aralık tarihinde aday adaylık süresi sona eren CHP'de Denizli İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, müracaat yapılan isimler kamuoyuna tanıtılırken, İl Başkanı Ali Osman Horzum ve Parti Meclis üyesi Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından özel görüşmelerde, aday adayı sayısı Parti Meclisine sunulmak üzere tek isme düşürüldü.
SERİNHİSAR, ÇAL VE BEKİLLİ İLÇELERİNDE ADAY SAYISI 1'E DÜŞÜRÜLDÜ
CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Serinhisar Belediye Başkan adaylığı için müracaat eden Sayın Ercan Usta, Sayın Osman Kılıç, İlçe Başkanımız Ramazan Ekiz ve Parti Meclisi Üyemiz Bülent Nuri Çavuşoğlu ile yaptığımız toplantı sonucunda Sayın Aday Adaylarımız, adaylaştırma yetkisini örgütümüze bırakmışlardır. Örgütümüzle İlçe Başkanlığımız, İl Başkanlığımız ve Genel Merkezimizin kararı ile Belediye Başkan adaylığına Sayın Osman Kılıç'ın gösterilmesinde fikir birliğine varılmıştır. Aday adaylarımız bu kararı saygı ile karşılayıp, desteklerini beyan etmişlerdir.
"Çal aday adayımız Ali Güner Mete, Ahmet Hakan, Parti Meclisi Üyemiz Bülent Nuri ve Çal İlçe Başkanımız Ömer Dağlı ile birlikte il binamızda bir araya geldik. Yapılan görüşmeler sonucunda, bireysel menfaatin değil, toplumsal menfaatin göz önüne alınarak Çal Belediyesi'nin derman belediyecilikle tanıştırılması için seçime birlik ve beraberlik içerisinde gidilmesi kararı alınmıştır" dedi.
TOPLU FOTOĞRAF VERİLDİ AMA …
Bu süreçte üçüncü ilçe olan Bekilli de ise ilk olarak toplantı yapıldı ve toplu fotoğraf verildi.
Bekilli konusunda sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Osman Horzum " İl Başkanlığımızda yapılan toplantıda Bekilli Belediye Başkanlığımız için 5 Aday Adayımız Zeki Yıkıcı, Zeki Süzek, Halit Özdemir, Sait Çomak, Önder Demir, İlçe Başkanımız Ali Gümüş ve Parti Meclisi Üyemiz Bülent Nuri Çavuşoğlu ile bir araya geldik. Bekilli Belediye Başkan Adayımızı ortak uzlaşı ile Önder Demir olarak belirledik" dedi.
ADAY ADAYI SOSYAL MEDYADAN İTİRAZ ETTİ
Yaşanan bu durumun ardından CHP Bekilli Belediye Başkanlığı aday adayı olan eski CHP İlçe Başkanı Zeki Yıkıcı sosyal medya hesabından ağır ithamlarda bulundu. Yıkıcı ilk paylaşımında "Yıkıcı "Demokrasinin olmadığı ve uygulanmadığı yerde bulunmam mümkün değil" derken, ikinci paylaşımında ise "Maalesef verilen sözler havada kaldı hani ön seçimle aday belirlenecekti #atamalı #memurmu atıyorsunuz.? " diyerek eleştiride bulundu.
İLÇELERDE SANDIK KAVGASI
CHP'de bir çok ilçe ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sandığı koymasını bekliyor. Mevcut Belediyesi'nin bulunduğu ilçelerde ise İlçe örgütleri ile belediye başkanı arasındaki kavgalar ise dikkat çekiyor. CHP'li Babadağ Belediyesinde mevcut Başkan Ali Atlı tekrar aday adayı olurken, CHP İlçe Başkanı Mehmet Altınöz ise başka bir aday ile seçimlere katılmak istiyor.
Ali Atlı ile seçimi kaybederiz diyen Altınöz'ün İl Başkanlığı ve Genel Merkeze başka bir aday ile yola devam etmek istediğini söylediği öğrenildi. Ali Atlı'nın Özgür Özel karşıtı olduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği biliniyor. Babadağ ilçesinde ise telefon ile anket yapılacağı öğrenildi.
BOZKURT ÖRGÜTE KARŞI
Denizli'nin CHP'li Bozkurt İlçesi'nde ise Belediye Başkanı Birsen Çelik ile İl Örgütü arasında gerginlik devam ediyor. Daha önce Pamukkale İlçesi'ne aday olduğu iddia edilen Birsen Çelik'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı kaybetmesi ile aday adaylığı başvurusunu Bozkurt İlçesi'ne yaptırması dikkat çekti. CHP önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olan Gülizar Biçer Karaca ile yakınlığı ile bilinen Birsen Çelik'in Bozkurt'ta özellikle makam arabası hakkındaki şikayetlerden dolayı aday gösterilmeyeceği ise gelen bilgiler arasında.