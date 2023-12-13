CHP’deki ön seçim kararı tabanı karıştırdı: "Memur mu atıyorsunuz!"

ADAY ADAYI SOSYAL MEDYADAN İTİRAZ ETTİ

Yaşanan bu durumun ardından CHP Bekilli Belediye Başkanlığı aday adayı olan eski CHP İlçe Başkanı Zeki Yıkıcı sosyal medya hesabından ağır ithamlarda bulundu. Yıkıcı ilk paylaşımında "Yıkıcı "Demokrasinin olmadığı ve uygulanmadığı yerde bulunmam mümkün değil" derken, ikinci paylaşımında ise "Maalesef verilen sözler havada kaldı hani ön seçimle aday belirlenecekti #atamalı #memurmu atıyorsunuz.? " diyerek eleştiride bulundu.

İLÇELERDE SANDIK KAVGASI

CHP'de bir çok ilçe ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sandığı koymasını bekliyor. Mevcut Belediyesi'nin bulunduğu ilçelerde ise İlçe örgütleri ile belediye başkanı arasındaki kavgalar ise dikkat çekiyor. CHP'li Babadağ Belediyesinde mevcut Başkan Ali Atlı tekrar aday adayı olurken, CHP İlçe Başkanı Mehmet Altınöz ise başka bir aday ile seçimlere katılmak istiyor.

Ali Atlı ile seçimi kaybederiz diyen Altınöz'ün İl Başkanlığı ve Genel Merkeze başka bir aday ile yola devam etmek istediğini söylediği öğrenildi. Ali Atlı'nın Özgür Özel karşıtı olduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği biliniyor. Babadağ ilçesinde ise telefon ile anket yapılacağı öğrenildi.