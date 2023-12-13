İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü YPG Özel Kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere 10 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin dijitallerine el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.