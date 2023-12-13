Katliama el sallayan ABD’ye 81 ilde tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri 81 ilde önceki akşam yatsı namazı sonrası ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısını BMGK'da veto etmesini protesto etti. İstanbul'da ABDBaşkonsolosluğu'na siyah çelenk bırakan grup adına açıklama yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "ABD bu kararıyla Gazzeli çocukların öldürülmesine ortak olmuştur" dedi. Grup, Başkan Erdoğan'ın ABD'nin kararına tepki gösterirken BM'de reform için kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabına gönderme yaparak sarf ettiği 'Adil dünya mümkün ama Amerika ile değil" sözünün yazılı olduğu pankart taşıdı.SABAH