Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki! "Hangi yüzle buraya geliyor?"

ŞEHİT CENAZESİNİN ARDINDAN HDP'YE KOŞTU

Son olarak cenazeden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hain terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yeni adıyla DEM Parti'yi ziyarete gitti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Gül Çiftçi eşlik etti.