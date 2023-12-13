Pençe Kilit Şehidi için Şırnak’ta tören

Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için, 23'uncu piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin özgeçmişi okundu, dua edildi.
Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in Cenazesi Ankara'ya uğurlandı.