Son dakika | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terörle mücadele mesajı: Bu yılın başından itibaren...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğümüz terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşandığını belirterek, "PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm unsurları ise meşru hedefimizdir" sözleriyle terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Güler, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme ilişkin de "Bu olaylara destek olanlar ise hem bu vahşete ortak olmakta hem de kaos, istikrarsızlık ve çatışmayı körüklemektedirler" dedi.

Bakanlığının 2024 yılı bütçe Genel Kurul görüşmelerinde Bakan Güler şunları söyledi:

TERÖRLE MÜCADELEDE EN BAŞARILI DÖNEM

Teröre karşı "Çok boyutlu ve kapsamlı yaklaşım" ve "Terörü kaynağında yok etme" stratejisiyle mücadele ediyoruz. Bu çerçevede yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğümüz terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz.İcra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile Pençe Serisi Harekâtları ve diğer operasyonlar ile, bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için tüm terör örgütlerine karşı verilen bu mücadelede destansı başarılar kazanan kahraman Mehmetçiğimiz, başarılarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. Bu yılın başından itibaren 2.067 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

TERÖRÜN TÜM UNSURLARI MEŞRU HEDEFİMİZ

Ülkemize ve aziz milletimize tehdit oluşturan PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm unsurları ise meşru hedefimizdir. Bundan sonra da ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri, tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız.

Gazze için ülkemizin gönderdiği insani yardımlar da Mısır'a ulaştırılmaktadır.

Bu kapsamda bugüne kadar, Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla, 225 tondan fazla sağlık ve insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. 2 sivil gemi ile de 2.162 ton yardım malzemesi taşınmıştır. Yine, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan Gazzeli kardeşlerimizden, askerî uçaklarımızla Türkiye'ye getirilen hasta sayısı 317'ye ulaşmıştır., Gazze'de yaşanan barbarca saldırıların derhâl sonlandırılmasını ve acilen bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgede; kadınlara, çocuklara, camilere ve hastanelere yapılanlar, vahşet derecesindedir ve savaş suçudur. Sınır tanımayan bu eylemler, insanlık vicdanını sızlattığı gibi bölge ve dünya barışını da zehirlemektedir. Bu olaylara destek olanlar ise hem bu vahşete ortak olmakta hem de kaos, istikrarsızlık ve çatışmayı körüklemektedirler.

HUDUT SİSTEMİMİZ ÖRNEK ALINIYOR

Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimiz ile korunmakta, hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmektedir. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz, birçok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınmaktadır.Buna rağmen, sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüntülerden bazıları, servis edilerek maalesef çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, "Hudutlarımızı namusu bilen" Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir.

MİLLİ MENFAATLERİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Yunanistan ile gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimizi, üst düzey görüşmeler ve icra ettiğimiz toplantılarla sürdürmekteyiz.Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Bununla birlikte barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken millî hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi de her zaman ifade ediyoruz.

EŞİT ULUSLARARASI STATÜ

Kıbrıs konusunda, artık tek ve kesin çözüm, uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başladığı gibi Ada'da iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğu gerçeğiyle hareket etmektedir. Kıbrıs Meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, bizim için önceliklidir.Bu kapsamda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, olmazsa olmaz bir husustur. Muhataplarımızı artık; miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemleri bir kenara bırakarak konuya tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz.

KÜRESEL AKTÖR

Türkiye'nin; Libya'da, Kafkasya'da, Ukrayna-Rusya Savaşında ve Tahıl koridorunun oluşturulması ile Gazze'de ateşkes ve barışın sağlanmasına yönelik girişimleri, küresel bir aktör haline dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Gerginliklerin savaşa evrildiği bu dönemde ülkemiz, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesidir.Bölgesel ve küresel güvenlik konularında, Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de faaliyet sahaları artmıştır.

626 BİN 46 KİŞİ BEDELLİDEN FAYDALANDI

Askeralma faaliyetlerimiz ise, 2019 yılında yürürlüğe konulan Kanun çerçevesinde sürdürülmektedir. Söz konusu Kanun hükümlerinden, yürürlüğe girmesinden bugüne kadar, sadece bedelli askerlik uygulamasından 626 bin 046 kişi istifade etmiştir.

TAHIL GİRİŞİMİ İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, Türkiye olarak, gerginliğin başlangıcından itibaren, bu krize çözüm bulabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayretlerimizi sürdürüyoruz.Türkiye olarak Karadeniz'de gerginliği azaltan ve dengeyi sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguluyoruz ve uygulamakta da kararlıyız. Diğer yandan, ülkemizin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın, yeniden aktif hale gelmesi için girişimlerimizi de sürdürüyoruz.

ÇÖZÜMÜN MERKEZİ

Türkiye, müzakere masalarında, çözümün merkezlerinden biridir. Muhataplarımızın ve savaşan tarafların da(Rusya-Ukrayna) bunu açıkça ifade etmesi, ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini göstermesi bakımından önemlidir.

23.971 FETÖ'CÜ İHRAÇ

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 23.971 şahıs ihraç edilmiştir.Hain örgütle mücadelemiz, iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edecektir.

KAAN HEYECANI

Altay Tankımız, insansız savaş uçağımız Kızılelma, Hürjet ve millî muharip uçağımız KAAN'ın üretim çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir.Nitekim, iki hafta sonra 27 Aralık tarihinde, Millî Muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşuna şahitlik edecek olmanın heyecanı içerisindeyiz.

TARTIŞMALI OTURUM, KÜRTÇE PROVOKASYONU

Bütçe görüşmeleri sırasında DEM'li milletvekilleri konuşmalarında Kürtçe provokasyonu yaptı

AK Parti grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına değinerek "Biz Genel Merkezimizde bayrak kaldırmıyoruz, Afrin'e bayrak dikiyoruz. HDP barajı geçince sevinçten zıplamıyoruz, biz bedava traktör dağıtmıyoruz, hain teröristlere bedava roket dağıtıyoruz. Ajanları, PKK ve Öcalan severleri savunmuyoruz; hainlerin dağlarda musallat oldukları o 12-13 yaşındaki Kürt kızlarımızı savunuyoruz ve 'Kürtlerin devleti yoktur' demiyoruz; 'Kürtlerin devleti vardır, Türkiye Cumhuriyeti'dir' diyoruz. Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" dedi.

Çelebi'nin bu sözleri üzerine DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "Demirtaş'ın adını ağzına alma" ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye, Bakü'ye, Kerkük'e, Bosna'ya, tüm mazlumlara selam olsun, umut da olsun.Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece mutlaka geleceğiz diyorum" ifadelerine AK Parti sıralarından alkışlar yükselirken HEDEP sıralarından gürültüler geldi.

DEM Parti (Eski HEDEP) milletvekili Sırrı Sakık "Ha S….r lan! Gel, gelmezsen şerefsizsin, gelmezsen şerefsizsin! Alçaksın sen!" ifadelerini kullandı.

Sakarya Milletvekili Levent Bülbül aleni şekilde küfredildiğini tutanaklara geçirdi. Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sakık'ın sarf ettiği sözlerle bir milletvekiline 'hakaret' fiilini işlediğini ve bu nedenle iç tüzüğü ihlal ettiğini belirterek, Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası verilmesi gerektiğini söyledi. Cezanın onaylanmasının ardından Sakık, salondan çıktı ve bütçe görüşmelerine devam edildi.