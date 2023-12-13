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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Teğmen Emir, hain saldırıda şehit düştü

ANKARA
Teğmen Emir, hain saldırıda şehit düştü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği hain saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu. Şehit teğmenin acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Battal Gazi Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin babasının emekli polis olduğu ve saldırıdan hemen önce annesi ile telefonda konuştuğu öğrenildi. Ayrıca sosyal medya hesabından 29 Kasım'da yaptığı paylaşım da yürek burktu. Şehit Teğmen paylaşımında "Yine ölmedim" ifadesine yer verdi. İki kardeşten büyüğü olan şehit Emir'in cenazesi bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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Teğmen Emir, hain saldırıda şehit düştü
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