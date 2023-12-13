Tüm Yerel-Sen’de denetimlere takılan Eşki, CHP’den aday adayı oldu

Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube'de 2021-2023 yılları arasında başkanlık yapan Ömer Eşki, CHP'den Bornova Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Eşki'ye hiçbir adaya uygulanmayan bir biçimde sokağa platform kurulup aday tanıtımı yapılması da dikkat çekti.

CHP ilçe başkanı Ertürk Çapın'ın kol kanat gerdiği Eşki'nin ismi daha önce sendika usulsüzlüğünde geçti. CHP'li Başkan Ertürk Çapın'ın kurdukları platformda arkasına geçerek alkışlar tuttuğu aday adayı Ömer Eşki hakkında sosyal medyada şoke eden belgeler de yayınlandı. Eşki'nin başkanı olduğu sendikada usulsüzlük tespit edildiğine dair yayınlanan belge sonrası sosyal medyada, 'Sendikada bunu yapan belediyede neler yapmaz' yorumları yaptı.

Sosyal meydana yapılan yorumlarda "Sayın Ömer Eşki duydum ki Bornova'ya başkan aday adayı olmuşsunuz. Tüm Yerel-Sen İzmir 2 nolu Şube başkanıyken iddialara göre evraklarınızda usulsüzlük tespit edilmiş. Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Sendikada bu olayları olan kişi belediye başkanı olunca neler yapmaz ki?" denildi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞ

Başkan aday adayı Ömer Eşki ile ilgili osyal medyadan paylaşılan belgede şu ifadeler yer aldı: "Harcamalara ilişkin yaptığımız denetleme sonucunda, Denetleme Kurulu olarak MYK ve Şube Harcamalarının incelenmesi neticesinde, İzmir 2 Nolu şubenin Denetim Raporu'nun eksik ve hatalı olduğu Ekim 2021 - Temmuz 2022 tarihleri arasındaki icmale göre Denetim Raporlarının yeniden düzenlenerek Genel Merkeze gönderilmesine, Ağustos 2022 ayı içinde gönderilen fişlerin kasa durumu göz önüne alınarak İzmir 2 Nolu şubenin kasasında icmalle kasa hesabının tutmadığı, geçerli olmayan fişlerin de iade edilerek kabul edilmediğini belirterek Genel Merkez hesaplarına iadesini, iade yapılıncaya kadar şube payının gönderilmesine ve tüzüğümüzün 26. maddesinin e bendi gereğince şube yönetimindeki ilgililerin disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir."