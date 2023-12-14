İsrail 42 yıl önce Golan Tepeleri’ni ilhak etti

42 yıl önce bugün, İsrail Suriye'nin toprağı olan Golan Tepeleri'ni İsrail Meclisi'nde ilhak etme kararını aldı. Bu sürece ise "Altı Gün savaşı" olarak adlandırılan işgalci İsrail ile çevresindeki Arap devletleri arasında yaşanan 1967 yılında yaşanan savaşla gelindi. İsrail'in ani hava saldırısı sonucu başlayan savaş da ismi gibi altı gün sürdü. İsrail bu işgalle topraklarını dört katına çıkardı. En tartışmalı olan bölge ise Suriye'nin sınırlarında yer alan Golan Tepeleri oldu. Tarih boyunca Ortadoğu ile Akdeniz arasında önemli geçiş noktalarından birisi olan Golan stratejik bir öneme sahipti.

ABD, GOLAN'I İSRAİL TOPRAĞI OLARAK TANIDI

56 yıl önce işgal edilen, 42 yıl önce ise İsrail tarafından ilhak edilen Golan Tepeleri'nin statüsünü uluslararası kamuoyu ve Birleşmiş Milletler (BM) kabul etmedi, işgal toprakları olarak gördü. İsrail yıllar içinde toprak hırsızı işgalci Yahudi yerleşimcileri bu alana yerleştirdi. En son verilere göre 30'dan fazla Yahudi yerleşim birimi var. Bölgeye yıllar zamanla 20 bin civarında Yahudi yerleştirilirken bölgede işgal öncesinden beri Golan köylerinde yaşayan 25 bin civarında Suriyeli Dürzi Arap nüfusu da bulunuyor.

Dört yıl önce ise Eski ABD Başkanı Donalp Trump dünya kamuoyunun tüm tepkilerine rağmen "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı. Her koşulda İsrail'in yanında yer alan ABD'nin hukuk tanımaz bu kararı çok tartışıldı.

GOLAN TEPELERİNİN ÖNEMİ NE?

İsrail için ise işgal ettiği Suriye'nin toprak bütünlüğünde yer alan Golan Tepeleri'nin önemi çok büyük. En verimli su kaynaklarına sahip Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin alanı bin 800 kilometrekare. Bunun bin 200 kilometresi İsrail'in işgali altında. Tepelik bir alan olan Golan'ın güneyinde Yermuk Nehri bulunuyor. Batısında Taberiye Gölü (Celile Denizi) ve Hula Vadisi var. Kuzeyinde Hermon Dağı, doğusunda ise zengin akarsu yataklarına sahip Rakka Vadisi yer alıyor. İsrail, tatlı su ihtiyacının 3'te birini Golan'dan karşılıyor. Tepenin işgaliyle İsrail güvenlik açısından avantaj sağlıyor çünkü tepede olan alan bir askeri açıdan gözcü bir mevzi olarak görüyor. Golan'ı aşılması zor bir mevzi olarak gören İsrail böylece askeri üstünlük elde ettiğini düşünüyor. Meselenin bir de dini boyutu var. Yahudilere ait kutsal metinlerde Golan bölgesine atıfta bulunulması burayı kimi Yahudiler arasında kutsal bir bölge olarak görülmesine neden oluyor. En son ise 2015 yılına Golan Tepeleri'nde İsrail petrol bulmuştu.