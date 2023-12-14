İYİ Parti İstanbul’da feci karıştı

CHP ile işbirliğini savunan ve Ekrem İmamoğlu ile yakın temashalinde bulunan İbrahim Özkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmesinin ardından İYİ Partililer dün yerine gelecek isim için oylama yaptı. İBB Meclisi'nin İYİ Partili üyelerinin Grup Başkanvekilli olarak tekrar İbrahim Özkan'ı seçmesi, Özkan'ın da teşekkür konuşması yapması parti yönetimini karıştırdı.İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun yaptığı açıklamada, "İbrahim Özkan benim talebim doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyelerimiz"kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.